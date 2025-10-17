Továbbra is láthatók Mohács közelében a hullámsírba merült, rejtélyes hajóroncsok - Videó!

Az elmúlt időszak folyamatosan alacsony vízszintje továbbra is láttatni engedi a Mohács alatti Duna-szakaszon található Gabriella-sziget belső ágában elsüllyedt hajók roncsait. A folyó vízszintje az előrejelzés szerint jövő héten már csak alig haladja meg az egy métert Mohácsnál.

A nem mindennapi különlegesség mindig sok látogatót vonz a területre, ugyanakkor a roncsok számát és eredetét illetően meglehetősen kevés információ ismert és azok többsége sem fedi teljesen a valóságot.



Az egyik legelterjedtebb, de téves feltevés szerint a hajókat az 1960-as évek vége felé süllyesztette el folyamszabályozási célokból a Vízügy akkori elődje.















A területen megtalálható - és a mohácsi vízmérce szerinti 270 cm-es vízállásnál előbukkanó - 4 darab roncsot a második világháborúban süllyesztette el a szovjet hadsereg.

Ezek közül egy az 1895- ben alapított és 1948-ig működött Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) csöves pontonja volt.

A további három roncs a Honvéd kincstár tulajdonában állt: van köztük egy

katonai ponton, egy szivar alakú aknarobbantó/aknakutató vasdereglye, valamint egy

aknarobbantó/aknakutató fadereglye.



Érdekességként megemlítendő, hogy a zátonnyal egyvonalban a Duna sodorvonala felé a mederfenéken fekszik hullámsírjában a J.R.M (Jugoszláv Folyami Hajózás) tulajdonában állt és 1944 őszén aknára futott Slovenia (Szlovénia) nevű lapátkerekes vontató gőzhajó.