Aszfaltozás miatt zártak le egy sávot az M6-os sztrádán

2025. október 19. vasárnap 08:53

Az M6-os autópályán, Bátaszék és Véménd között aszfaltoznak.

 

 

 

A Budapest felé vezető oldalon  a 171-es és a 168-as km között csak a belső sáv járható.


A 191-es jelű Pécs/Mohács csomópontban lezárták a Budapest felé felhajtó ágat.

Kerülni úgy lehet, hogy először a határ felé kell indulni, majd a 195-ös jelű Nagynyárád csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni.

 

 

 

 


 

Képünk illusztráció.

EQM