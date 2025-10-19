Aszfaltozás miatt zártak le egy sávot az M6-os sztrádán
2025. október 19. vasárnap 08:53
Az M6-os autópályán, Bátaszék és Véménd között aszfaltoznak.
A Budapest felé vezető oldalon a 171-es és a 168-as km között csak a belső sáv járható.
A 191-es jelű Pécs/Mohács csomópontban lezárták a Budapest felé felhajtó ágat.
Kerülni úgy lehet, hogy először a határ felé kell indulni, majd a 195-ös jelű Nagynyárád csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni.
Képünk illusztráció.
