A helyi értékekre fókuszáló oktatásfejlesztési program indul Baranyában

A helyi értékekre, a korszerű digitális tartalmakra és az élményalapú tanulásra építkező, három éven át tartó oktatásfejlesztési program veszi kezdetét 2026-ban Baranyában - közölte a vármegyei önkormányzat.



A helyhatóság közleménye szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 643 millió forintos támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a baranyai gyerekek és fiatalok a saját szűkebb hazájuk értékeit - történeteket, hagyományokat, természeti és kulturális kincseket - korszerű, digitális formában, a mindennapi iskolai gyakorlatba ágyazottan ismerjék meg.

A program keretében olyan online tananyagtár jön létre, amely Baranya kincseit tanórán jól használható, pedagógiailag megalapozott, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő formában rendszerezi - közölték. Hozzátették, hogy emellett projektdokumentációs adatbázis is készül, amely megőrzi, rendszerezi és bővíti a létrehozott tudást.



A program kiemelt eleme a Baranya Kincsei interaktív könyv és a Pécsen kialakítandó Baranya Kincsei VR labor, ahol a diákok a virtuális térben fedezhetik fel a vármegye értékeit. A VR labor a vármegye központjában kap helyet, hogy minél több település iskolái számára elérhető legyen - írták.

A közleményben idézték Őri Lászlót (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnökét, aki szerint a program segítségével a fiatalokat a saját eszközeiken, digitális és élményalapú formában szólíthatják meg.

Azt szeretnék elérni, hogy a baranyai gyerekek büszkén vállalják szülőföldjüket, ezért pedig a "helyi történeteket, értékeket, példaképeket be kell vinni az iskolákba, a tananyagba és a digitális térbe is; ezt szolgálja a Közösségi Tudástár" című projekt - vélekedett az elnök.

A projekt keretében interaktív bűnmegelőzési oktatóprogram és kerékpáros közlekedésbiztonsági program is készül, a tananyagokat pedig közösségi médiakampányok egészítik ki, hogy az olyan üzenetek, mint az áldozattá válás megelőzése vagy a biztonságos közlekedés online felületeken is eljussanak a gyerekekhez és családjaikhoz - olvasható a közleményben.

Képünkön: a mohácsi Sokac Babfőző Fesztivál.