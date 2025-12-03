Drog helyett egy tigriskölyköt találtak a rendőrök
2025. december 03. szerda 16:07
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) természetkárosítással és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével gyanúsít egy 40 éves tiszafüredi férfit, aki saját otthonában tartott egy pár hónapos tigrist.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság novemberben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben nyomozott, amikor olyan információkhoz jutottak, hogy egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. Tekintve, hogy az ilyen jellegű ügyek nyomozásában a KR NNI Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya rendelkezik speciális szaktudással, így a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók felvették velük a kapcsolatot.
November 19-én Tiszafüreden a vármegyei rendőrök és a KR NNI munkatársai közösen hajtottak végre akciót, melynek keretében a férfit elfogták, és ingatlanában kutatást tartottak.
Ennek során kábítószert ugyan nem találtak, azonban a ház egyik melléképületében egy körülbelül 2-3 hónapos tigriskölyköt fedeztek fel, valamint több egzotikus élőlény - köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök - is előkerült. Utóbbi állatokkal kapcsolatban egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartása okán a tulajdonos - tekintve, hogy az állat veszélyes és védett - több bűncselekményt is megvalósított.
A KR NNI szakemberei így a 40 éves férfit természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel.
A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol szakemberek gondoskodnak róla. Jeney Áron dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint dr. Garai Gábor ezredes, az iroda igazgatóhelyettese és munkatársaik ellátogattak az intézménybe. Az állatkert főigazgatója, dr. Sós Endre tájékoztatta őket, hogy a kölyök egészséges, testsúlya közel kilenc kilogramm.
Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében. Végleges elhelyezéséről ezt követően döntenek.
A tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett. Magánszemélyek részére ilyen engedély nem adható.
