Drog helyett egy tigriskölyköt találtak a rendőrök

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) természetkárosítással és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével gyanúsít egy 40 éves tiszafüredi férfit, aki saját otthonában tartott egy pár hónapos tigrist.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság novemberben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben nyomozott, amikor olyan információkhoz jutottak, hogy egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. Tekintve, hogy az ilyen jellegű ügyek nyomozásában a KR NNI Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya rendelkezik speciális szaktudással, így a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók felvették velük a kapcsolatot.

November 19-én Tiszafüreden a vármegyei rendőrök és a KR NNI munkatársai közösen hajtottak végre akciót, melynek keretében a férfit elfogták, és ingatlanában kutatást tartottak.

Ennek során kábítószert ugyan nem találtak, azonban a ház egyik melléképületében egy körülbelül 2-3 hónapos tigriskölyköt fedeztek fel, valamint több egzotikus élőlény - köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök - is előkerült. Utóbbi állatokkal kapcsolatban egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartása okán a tulajdonos - tekintve, hogy az állat veszélyes és védett - több bűncselekményt is megvalósított.

A KR NNI szakemberei így a 40 éves férfit természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel.

A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol szakemberek gondoskodnak róla. Jeney Áron dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint dr. Garai Gábor ezredes, az iroda igazgatóhelyettese és munkatársaik ellátogattak az intézménybe. Az állatkert főigazgatója, dr. Sós Endre tájékoztatta őket, hogy a kölyök egészséges, testsúlya közel kilenc kilogramm.

Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében. Végleges elhelyezéséről ezt követően döntenek.

A tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett. Magánszemélyek részére ilyen engedély nem adható.

