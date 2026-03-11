Vádat emeltek az illegális kertészetet működtető baranyai férfi ellen - Videó!
2026. március 11. szerda 09:16
A Baranya Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki lakóhelye mellett kábítószer ültetvényt hozott létre.
A vádirati tényállás szerint a férfi 2025. év tavaszán külföldről 150 db marihuána magot
rendelt az interneten keresztül.
A magok egy részét Pécs melletti házától mintegy 300 méter távolságra lévő erdős területen elvetette, mely magokból növények fejlődtek ki.
A férfi a növényeket folyamatosan gondozta, a fejlődésükhöz szükséges vizet
locsolócsövön keresztül biztosította a házból.
A kifejlett növények egy részét leszüretelte, melyből részben maga fogyasztott, részben azokat továbbértékesítette.
A férfi által termesztett kendernövények száma meghaladja a jelentős mennyiség alsó
határát.
Az elkövető cselekménye jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-
kereskedelem bűntette megállapítására alkalmas.
A bűncselekmény büntetési tétele 5 - 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.
A férfi letartóztatásban van.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
