Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen a mohácsi tűzoltók

Szalma öngyulladása miatt keletkezhetett tűz csütörtök délután egy sátorhelyi istállóban.

Az ötven négyzetméteren égő lángokat a tűzoltók kiérkezése előtt elkezdték oltani, majd a mohácsi és véméndi hivatásos egységek két vízsugárral percek alatt eloltották a tüzet.

Személyi sérülés nem történt és az állatoknak sem esett baja.