Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen a mohácsi tűzoltók
2026. március 13. péntek 09:48
Szalma öngyulladása miatt keletkezhetett tűz csütörtök délután egy sátorhelyi istállóban.
Az ötven négyzetméteren égő lángokat a tűzoltók kiérkezése előtt elkezdték oltani, majd a mohácsi és véméndi hivatásos egységek két vízsugárral percek alatt eloltották a tüzet.
Személyi sérülés nem történt és az állatoknak sem esett baja.
Forrás: Katasztrófavédelem
