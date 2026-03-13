Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen a mohácsi tűzoltók

Szalma öngyulladása miatt keletkezhetett tűz csütörtök délután egy sátorhelyi istállóban.

 

 

Az ötven négyzetméteren égő lángokat a tűzoltók kiérkezése előtt elkezdték oltani, majd a mohácsi és véméndi hivatásos egységek két vízsugárral percek alatt eloltották a tüzet.

 

Személyi sérülés nem történt és az állatoknak sem esett baja.

Forrás: Katasztrófavédelem