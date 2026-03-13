Lángra kapott az étel, füstmérgezéssel vitték kórházba a lakókat
2026. március 13. péntek 11:05
Tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg tegnap délelőtt Pécsett, a Nagy Imre úton.
A tűz az elszívóra és a konyhaszekrényre is átterjedt.
A társasházi lakásban ketten tartózkodtak, eloltották a lángokat.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a lakást, kiszellőztették az ingatlant és a lépcsőházat is, illetve elvégezték az utómunkálatokat.
A mentőszolgálat munkatársai füstmérgezés gyanújával kórházba szállították a lakókat.
Forrás: Katasztrófavédelem
