Lángra kapott az étel, füstmérgezéssel vitték kórházba a lakókat

Tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg tegnap délelőtt Pécsett, a Nagy Imre úton.

A tűz az elszívóra és a konyhaszekrényre is átterjedt.

A társasházi lakásban ketten tartózkodtak, eloltották a lángokat.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a lakást, kiszellőztették az ingatlant és a lépcsőházat is, illetve elvégezték az utómunkálatokat.

A mentőszolgálat munkatársai füstmérgezés gyanújával kórházba szállították a lakókat.