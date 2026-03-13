Bezzeg Románia: megint majd' tízszázalékos az infláció
2026. március 13. péntek 11:11
Februárban 9,31 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában - közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Januárhoz képest némileg mérséklődött a drágulás, akkor 9,62 százalékos éves inflációt mért az INS.
Februárban az élelmiszerek ára átlagban 7,89 százalékkal volt magasabb, mint 2025 februárjában, a nem élelmiszer jellegű termékek 9,41 százalékkal, a szolgáltatások pedig 11,37 százalékkal drágultak.
Legnagyobb mértékben az áram (56,92 százalék), a kávé (25,82 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), az ivóvíz és csatornázás (17,21 százalék), valamint a friss gyümölcs (16,12 százalék) drágult. Leginkább a burgonya (11,82 százalék), a földgáz (4,67 százalék), a szemes bab és más zöldségek (4,54 százalék), valamint a búzaliszt (2,29 százalék) ára csökkent.
Januárhoz viszonyítva 0,59 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
A tavalyi év augusztusa óta a romániai éves inflációs ráta folyamatosan meghaladja a 9 százalékot.
MTI
