Elkezdődött a szezon, kinyitottak a baranyai horgásztavak

A legtöbb baranyai horgásztavon már várják a pecásokat, a Kovácsszénájai tavon pedig március 14-én, szombaton indul a szezon!

Horgászni a Kovácsszénéjai tavon napkeltétől napnyugtáig lehet majd, a helyszínen váltott napi jeggyel (parti vagy csónakos), illetve a tóra érvényes éves-, és összevont éves engedélyekkel, amelyekhez csónakhasználat is tartozik igény szerint.

Az eredményesebb halfogás elősegítése érdekében a nyitás hetében pontyok is érkeztek a tóba, tovább erősítve a meglévő halállományt.

A baranyai horgásztavak többsége már jelenleg is nyitva tart.

Sajnos a napijegyek ára igen sok helyen emelkedett, van, ahol jelentősen, akárharminc százalékot is meghaladó mértékben.

