Elkezdődött a szezon, kinyitottak a baranyai horgásztavak
2026. március 13. péntek 11:34
A legtöbb baranyai horgásztavon már várják a pecásokat, a Kovácsszénájai tavon pedig március 14-én, szombaton indul a szezon!
Horgászni a Kovácsszénéjai tavon napkeltétől napnyugtáig lehet majd, a helyszínen váltott napi jeggyel (parti vagy csónakos), illetve a tóra érvényes éves-, és összevont éves engedélyekkel, amelyekhez csónakhasználat is tartozik igény szerint.
Az eredményesebb halfogás elősegítése érdekében a nyitás hetében pontyok is érkeztek a tóba, tovább erősítve a meglévő halállományt.
A baranyai horgásztavak többsége már jelenleg is nyitva tart.
Sajnos a napijegyek ára igen sok helyen emelkedett, van, ahol jelentősen, akárharminc százalékot is meghaladó mértékben.
Forrás: HEBMESZ
