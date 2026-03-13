Orbán Viktor: mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet fenyegetni!
2026. március 13. péntek 12:53
Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat.
Hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát szántszándékkal veszélyezteti, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni.
"A magyar békeszerető ember, mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat. Egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! Március 15-én találkozzunk a Békemeneten! A hazádnak rád is szüksége van. Én ott leszek" - fogalmazott Orbán Viktor.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lángra kapott az étel,...
- Orbán Viktor: mutassuk meg...
- A Délibe érkeznek, s onnan is...
- Mókás jelmezekben mentek iskolába a...
- Bezzeg Románia: megint majd'...
- Elkezdődött a szezon, kinyitottak a...
- Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen...
- Már több mint másfél millióan...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Budapestig lehetne sétálni a pécsi...