Orbán Viktor: mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet fenyegetni!

Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat.



Hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát szántszándékkal veszélyezteti, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni.

"A magyar békeszerető ember, mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat. Egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! Március 15-én találkozzunk a Békemeneten! A hazádnak rád is szüksége van. Én ott leszek" - fogalmazott Orbán Viktor.