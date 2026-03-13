A Délibe érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k

A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya közötti peron átépítése március 12-én befejeződött, azonban a Déli Körvasút felújításának következő ütemében a dunántúli távolsági vonatok egy része továbbra sem érinti a Keleti pályaudvart. Az érintett vonatok budapesti végállomása Kelenföldre, vagy a Déli pályaudvarra kerül át, közölte a MÁV.

A változások a Mecsek IC-éket is érintik, Kelenföld helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.

Kivétel ez alól munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.

Azonban március 28-án és 29-én csak Kelenföldig közlekedik minden Mecsek IC a Déli pályaudvaron zajló karbantartás miatt.