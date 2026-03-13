A Délibe érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k
2026. március 13. péntek 12:57
A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya közötti peron átépítése március 12-én befejeződött, azonban a Déli Körvasút felújításának következő ütemében a dunántúli távolsági vonatok egy része továbbra sem érinti a Keleti pályaudvart. Az érintett vonatok budapesti végállomása Kelenföldre, vagy a Déli pályaudvarra kerül át, közölte a MÁV.
A változások a Mecsek IC-éket is érintik, Kelenföld helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.
Kivétel ez alól munkanapokon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.
Azonban március 28-án és 29-én csak Kelenföldig közlekedik minden Mecsek IC a Déli pályaudvaron zajló karbantartás miatt.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lángra kapott az étel,...
- Orbán Viktor: mutassuk meg...
- A Délibe érkeznek, s onnan is...
- Mókás jelmezekben mentek iskolába a...
- Bezzeg Románia: megint majd'...
- Elkezdődött a szezon, kinyitottak a...
- Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen...
- Már több mint másfél millióan...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Budapestig lehetne sétálni a pécsi...