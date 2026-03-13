Már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti petíciót
2026. március 13. péntek 12:19
Száguld a nemzeti petíció: már több mint másfélmilliónál jár a visszaküldött ívek száma - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
Hidvéghi Balázs videójában azt mondta: az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik.
Eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert "nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást" - hangsúlyozta.
"Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Azt mondta, egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és "hazai bábjaiknak" is: mi nemet mondunk a háborúra, ez nem a mi háborúnk, és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért; mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.
"Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!" - emelte ki a politikus.
MTI - Fotó: MTI (archív)
