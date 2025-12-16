A fenyőárusoknál is akcióznak a NAV baranyai ellenőrei
2025. december 16. kedd 16:17
A NAV baranyai revizorai szerdán Pécs belvárosában a fenyőárusokat, a kitelepülő szezonális édességet és kézműves termékeket értékesítőket és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
