A fenyőárusoknál is akcióznak a NAV baranyai ellenőrei

2025. december 16. kedd 16:17

 A NAV baranyai revizorai szerdán Pécs belvárosában a fenyőárusokat, a kitelepülő szezonális édességet és kézműves termékeket értékesítőket és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 


 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV