Jubileumi gálával ünnepel a 65 éves Pécsi Balett
2025. december 10. szerda 14:36
Egykori tagok jelentkezését várja a Pécsi Balett arra a nagyszabású jubileumi gálaestre, amelyet a társulat legelső premierjének 65. évfordulóján rendeznek január 3-án - közölte a táncegyüttes.
Mint azt közleményükben írták, a Pécsi Balett - mint Magyarország első modern balettegyüttese - ebben az évadban ünnepli megalapításának 65. évfordulóját, ennek részeként pedig január 3-án a Pécsi Nemzeti Színházban Magyarország legjelentősebb professzionális táncegyütteseinek közreműködésével rendeznek gálaestet.
A január 3-i gálaestre hívják és várják a régi tagok és a társulathoz kötődő alkotók jelentkezését is december 10-ig, majd ezt követően indul el a jegyek értékesítése - jelezték.
A jubileumra - többek között - egy új évkönyv kiadásával is készül a társulat, valamint frissül, és naprakész lesz a Pécsi Balett online archívuma is.
A régi tagok jelentkezésével, a műsorral és a jegyekkel kapcsolatban további részletek a társulat honlapján és Facebook-oldalán találhatók.
MTI - Fotó: Pécsi Balett (archív9
