Már nagyon unalmas: egy újabb ködös, felhős nap vár ránk
2025. december 10. szerda 19:30
Döntően borult, párás, ködös idő várható, holnap a Dunántúlon és északon lehetnek kevésbé felhős, naposabb tájak, illetve jobb látási viszonyok.
A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat, de csütörtökön északkeleten helyenként gyenge eső sem kizárt.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 4 és 10 fok között várható, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb időben lesz részünk.
MTI
