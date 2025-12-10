Már nagyon unalmas: egy újabb ködös, felhős nap vár ránk

Döntően borult, párás, ködös idő várható, holnap a Dunántúlon és északon lehetnek kevésbé felhős, naposabb tájak, illetve jobb látási viszonyok.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat, de csütörtökön északkeleten helyenként gyenge eső sem kizárt.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 4 és 10 fok között várható, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb időben lesz részünk.

