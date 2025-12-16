A mohácsi grillbetyár, Szűcs Gergely nyerte meg Vajdaság első televíziós gasztroversenyét!
2025. december 16. kedd 15:44
A mohácsi Szűcs Gergely nyerte meg Vajdaság első televíziós gasztroversenyét, a Grillbetyárokat, számolt be róla a Pannon RTV .
Egy végig kiélezett csatában, a magyarkanizsai Dobó Dávidot múlta felül a nagy KCBS-kihívásban (Kansas City Barbecue Society).
A játékosoknak egy teljes KCBS-menüt kellett elkészíteniük, amely marhaszegyet, csirkehúst, oldalast és tarját tartalmazott, a zsűri pedig vakon értékelt, úgy pontozták több fordulóban az ételeket, hogy nem tudták, mely étel, melyik játékosé.
A döntőben Gergő jobban teljesített, így ő vihette haza a serleget és a több mint 1500 euró értékű fődíjat. A döntő nagy izgalmakat hozott, szakadó esőt, drámai pillanatokat, és egy kis nosztalgiára is lehetőség nyílt a fináléban.
A Grillbetyárok Vajdaság első televíziós gasztroversenye volt, amely 8 héten keresztül szombatonként került képernyőre a Pannon Televízióban.
A versenyzők BBQ-val és szabadtüzi ételekkel kapcsolatos kihívásokban mérték össze tudásukat, a verseny szakmai hátterét komoly vajdasági és magyarországi szakemberek biztosították.
Szűcs Gergely a verseny után kiemelte:
- A Grillbetyárok nemcsak verseny volt, hanem valódi szakmai kihívás. Olyan helyzeteket teremtett, amelyek a való életben is előfordulnak a grill és BBQ világában.
Forrás: Pannon RTV
