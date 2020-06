Vicze Csilla szerint Péterffy Attila megróbálja elhallgattatni őt és a pécsi környezetvédőket

"Meglepődve értesültem arról, hogy Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése miatt" személyiségi jogi pert akar indítani a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője, azaz személyem ellen, amiért vélemény-nyilvánítási jogommal élve, jogosan és tényszerűen bíráltam a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékenységét egy évvel ezelőtt", írta hétfőn este kiadott közleményében Vicze Csilla.

"Nem ez az első eset, hogy Péterffy Attila megpróbál elhallgattatni bennünket, környezetvédőket!



Öt éven át tartottunk fórumokat 2008-2012 között, próbáltuk megvédeni a Mecseket, Pécs tüdejét és őrzőjét. Rendszeresen meghívtuk ezekre az erőmű, az erdészet vezetőit, egyetemi tudósokat, államtitkárokat.

Péterffy Attila megpróbált bennünket hátráltatni, valódi párbeszédbe soha nem ment bele, a spontán civil kontroll lehetőségét a nemzetközi egyezmények ellenére sosem biztosította. Ám akkor sem adtuk fel, és végül nem tudott kiiktatni bennünket. Akkor nem indított pert, akkor nem kért sajtó-helyreigazítást.



Most Pécs első embereként már elég hatalmat érezhet maga mögött ahhoz, hogy leszámoljon velem, és leszámoljon a mozgalmunkkal, amely mögött sok ezer elkötelezett pécsi ember áll. Azok a pécsiek, akikkel együtt megmentettük a városunkat attól, hogy a Tubesen katonai radar magasodjon Pécs fölé.



Döbbenetes, hogy nincs fontosabb dolga a polgármesternek mint vélt sérelmeit a környezetvédő civilek ellen gőgből bíróságra vigye, ahelyett, hogy feladatát teljesítené, Pécs levegőtisztaságának javítására törekedne a környező erdők megmentésével.



Korábban sem ijedtem és ijedtünk meg a fenyegetőző, nyíltan vagy titokban akadályokat állító politikusoktól, és most sem fogunk megijedni. Nem félek, mert tiszta a lelkiismeretem. A jó ügyért és igazságért harcoltam mindig is. Nem ijedek meg Péterffy Attila pillanatnyi hatalmától sem, mert ez is elmúlik egyszer.



Szeretném tudatni, hogy állok a per elébe annak érdekében, hogy bizonyítást nyerjen, hány millió tonna fát égetett el Péterffy vezérigazgatóként. Ragaszkodom a nyílt tárgyaláshoz, ahol a média folyamatos közvetítése és jelenléte mellett be fogjuk bizonyítani pécsi, országos és akár nemzetközi szaktekintélyek segítségével, hogy igazunk van. Tartson bármeddig! A bíróság objektíven, tények, szakértői bizonyítékok alapján ítéli meg az ügyet, és szerencsére ott már nem fog számítani egy multinacionális vállalat PR-szövege.



Nem vagyok politikai szereplő, és visszautasítottam minden ilyen irányú felkérést is korábban - legyen szó bármelyik politikai csoportról a jobbtól a baloldalig. Az emberekben hiszek, nem a politikában! Ezért kimondhatom: szomorú vagyok, hogy ma Pécsnek olyan városvezetője van, aki nyílt, őszinte és szakmai párbeszéd és kompromisszum helyett civilek ellehetetlenítését igyekszik elérni - semmibe véve ezzel például az Aarchusi nemzetközi egyezményt is. Ez kimondja, hogy a környezetvédelmi célokért küzdőket nem érheti emiatt hátrány vagy zaklatás.



Harcolni fogunk Pécsért és a civilek igazáért; nem engedjük, hogy levegőnek nézzen bennünket a hatalom, és nem engedjük, hogy megpróbáljanak bennünket elhallgattatni.



Engem biztosan nem tudnak, mert nem adom fel!", írta Vicze Csilla.