Rengetegen élnek a MÁV új kedvezményével

A vártnál is többen élnek a MÁVPlusz alkalmazáson az okoskedvezménnyel, már az első egy hónapban több mint 850 ezer alkalommal választották az utasok ezt a lehetőséget, és ezzel mintegy 140 millió forintot spóroltak - írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán.

Hozzátette, hogy egy hónapja érhető el ez a 15 százalékos új kedvezménytípus, kizárólag az új MÁVPlusz applikáción keresztül.



Az alkalmazás használói minden belföldi helyközi busz- és vonatjegyet, illetve helyjegyet 15 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak meg.

A vezérigazgató azt tanácsolja, hogy aki még nem az új applikációt használja, az a https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/belfoldi-utazas/mav-applikacio linken egyszerűen és gyorsan letöltheti.

Ez a legrövidebb út a 15 százalékos kedvezményhez - tette hozzá.