A Nemzet Gazdásza címmel tüntették ki a baranyai gazdálkodót, Rittlinger Józsefet

Átadták a Nemzet Gazdásza címet csütörtökön az Országházban, az idén Balla Géza erdélyi borász, Feczák János agrármérnök és Rittlinger József (képünkön) gazdálkodó vette át az elismerést.



Kövér László, az Országgyűlés elnöke a köszöntőjében kiemelte, a Nemzet Gazdászainak legfontosabb hivatása, hogy "Kárpát-medencei szülőföldünket minden esztendőben szó szerint termőre fordítsák és gondoskodjanak a nemzetünk fizikai táplálékának tisztaságáról és bőségéről". Ennek a hivatásnak a legnagyszerűbb teljesítményeit ismeri el a Nemzet Gazdásza díj.

A házelnök beszédében Wass Albert Kard és kasza című regényéből idézve kijelentette: "akié a föld, azé a jövendő". Hozzáfűzte: évezredeken keresztül pusztító háborúkat vívtak a földért. A XXI. század háborúit azonban már nemcsak a csatatereken vívják; az igazi fegyvert ma már nem a kard vagy a puska jelenti, hanem a gazdasági befolyás és az ideológia.

Míg korábban legalább azt lehetett tudni, hogy kicsoda és honnan érkezik az ellenség, ma már rejtőzködik, álarcot visel, és leginkább megvásárolt árulókkal igyekszik elvégeztetni a piszkos munkát: egy nép, egy ország, egy kontinens jövőjének elrablását - mondta.

Mint fogalmazott, "a zsoldosok ma brüsszeli bársonyszékekből osztják az utasításokat". A józan észt és az egyenes beszédet igyekeznek száműzni az európai uniós politikából, mert rájuk nézve az a legveszélyesebb, ha az európai emberek tisztán látnak.

Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, az európai emberek ellen napjainkban elkövetett egyik legsúlyosabb árulás az európai mezőgazdaság tudatos leépítése, az ellenőrizetlen importáruk beengedése vagy éppen a műhús legalizálása. "Az Európai Unió vezetői ma olyan öngyilkos politikát folytatnak, amellyel az egyik legfontosabb stratégiai képességünket, a saját élelmiszerrel történő ellátásunkat sodorják veszélybe" - mondta a házelnök.

Emlékeztetett ugyanakkor, hogy Európában ma még a világ legfenntarthatóbb élelmiszer-termelése működik, messze biztonságosabb körülmények között, mint a világ bármely más részein. Ezt az európai mezőgazdaságot és vele az egész európai gazdaosztályt akarják felszámolni "az Európai Unió politikai árulói".

Közölte, az európai mezőgazdasági versenyképességet évek óta módszeresen építik le Brüsszelből. Példaként említette, hogy az európai állattenyésztésben felhasznált kukorica és szója döntő többsége már Ukrajnából és Dél-Amerikából érkezik, ahogyan ömlik Európába az ukrán baromfihús és a tojás is. Az európai gazdákat gúzsba kötik a brüsszeli szabályokkal, majd utána ráeresztik az európai piacra a szabályok nélkül termelő Európai Unión kívüli gazdák termékeit - mondta Kövér László hozzátéve, hogy a folyamatokat látva valószínűleg már csak idő kérdése a műhús gyártásának és forgalomba hozatalának uniós engedélyezése.

Ezért úgy vélte, nem véletlen, hogy ezen uniós politika miatt az európai gazdák már most egyre nagyobb számban hagynak fel a mezőgazdasággal.

Kövér László arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország teljesen más utat választott a mezőgazdaság, a gazdák számára.

A meghozott intézkedések között említette, hogy tavaly év végén törvényben tiltották be a műhús bármilyen formában Magyarországon történő előállítását, forgalmazását, az emberi egészség, a környezet és a hagyományos vidéki életforma védelme érdekében.

További fontos különbségnek nevezte, hogy míg az Európai Bizottság a támogatások megvonásáról beszél, addig a magyar kormány a hazai gazdák számára a pénzügyi lehetőségei szerinti legnagyobb támogatást biztosítja, ugyanis Európában egyedülálló módon a lehető legnagyobb, 80 százalékos, nemzeti társfinanszírozással több ezer milliárd forintot ad a termelők mellett az élelmiszeripar szereplőinek is. Ráadásul Európa egyik legszigorúbb földtörvényével sikerült a magyarországi földeket a hazai családi gazdálkodók számára megőrizni.

Kiemelte, hogy az elmúlt 15 év kormányzati intézkedéseinek köszönhetően mára ismét talpra állhatott egy magyar családi gazdálkodó réteg, amely alapját adja a hazai mezőgazdaság és a vidék további fejlődésének. Közéjük tartoznak a Nemzet Gazdásza cím idei díjazottjai is, akik szaktudásukkal maradandót alkottak a borászatban, a gabonatermesztésben vagy a kertészeti ágazatban. Kiváló példái ők annak a leleményességnek, amelyet a köznyelv "józan paraszti észnek" nevez.

"Az előttünk álló időkben csak ezen józan ész talaján őrizhetjük meg Magyarországot, mint ahogy Európát is csak a józan ész alapján építhetjük újjá európai társainkkal együtt" - fogalmazott Kövér László.

A Nemzet Gazdásza címet az AGROTREND Csoport hozta létre, és idén harmadik alkalommal adták át. A címet a magyar nemzet olyan erkölcsileg feddhetetlen gazdálkodó szakembere érdemli ki, aki gazdálkodásával, mezőgazdasági tevékenységével, munkáltatói viselkedésével, technológiai színvonalával, innovációival, társadalmi szerepvállalásával maradandót alkotott.

Tavaly Bata Erzsébet vajdasági gazdálkodó, Mocz András erdőmérnök, gazdálkodó, Vancsura József kertészmérnök, gazdálkodó részesült az elismerésben.