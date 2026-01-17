Célba értek az első ingyenes tűzifaszállítmányok - Fogvatartottak is segítik a munkát
2026. január 17. szombat 10:54
Egyre több kémény füstöl országszerte. A munkába fogvatartottak is bekapcsolódtak.
Elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékbe érkeztek meg azok a teherautók, amelyek a hideg időre tekintettel rászorulók számára szállítottak ingyenes tűzifát.
A rendőrség koordinálásával a katasztrófavédelem, a honvédség, a közutas munkatársak és polgárőrök, kiegészülve önkéntes tűzoltókkal és a mentőszervezetek tagjaival végzik a faanyag szállítható méretűre aprítását, pakolását és szállítását.
A büntetés-végrehajtási szervezet is közreműködik a munkában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai a Magyar Közút nyíregyházi mérnökségein szállításra váró tűzifa pakolásában segítenek fogvatartotti munkáltatás keretében.
Pénteken Heves, Tolna és Hajdú-Bihar vármegyékben is megkezdődtek a kiszállítások.
Akik további segítségre szorulnak, igényüket az önkormányzatoknál jelezhetik
Forrás: police.hu
