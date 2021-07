Már eltéphetetlen kötelékben dolgozik Velényi Zoltán járőrtársával, Tessy kutyával

Ha kollégáról hallunk, akkor szinte értelemszerűen mindenki egy emberre gondol. De azért ez lehet másképpen is, mint azt Velényi Zoltán és Tessy kutya esete bizonyítja. A rendőr szerint ugyanis ő, meg kiváló képességű ebe egy munkatársi páros. Együtt dolgoznak évek óta, jól ismerik egymás rezdüléseit. Minderről a négylábút nem tudtuk megkérdezni, de hogy nagyon örült a főnöke társaságának, az jól látszott, amikor kijöhetett a kutyák kenneléből.

A kutya olyan, mint a gazdája - szokták mondani. Ezek szerint Tessy céltudatos, eszes, szorgalmas, tele hivatástudattal. Bármikor bevetésre kész, szakmailag jól képzett. Lehet rá számítani, soha nem hagyná cserben a barátját.



- Remélem, hogy jó szívvel fogad el a gazdájaként, közvetlen parancsnokaként Tessy - jelentette ki szája szegletében halvány mosollyal Velényi Zoltán, címzetes rendőr főtörzszászlós. - Több vélemény ütközik, én esküszöm a szukára, remekül kijövünk egymással. Mások a kanokkal érnek el szakmai sikereket, tapasztalat dolga minden.

Névjegy Pécsett, 1974-ben született Velényi Zoltán. 1993-tól rendőr,elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, aztán egyszer szóltak neki, kutyás szakemberként számítanak rá. Jelenleg a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán, a Bűnügyi Technikai Osztály állományába tartozik. Nős, két gyermek édesapja. Tessy hétéves belga juhász, nyomkövetőként vethető be.



- Ezek az állatok nagyon okosak?



- Létezik egy alapvető intelligenciájuk, de azt telesítik jól, amire kiképzik őket. Ebben nagy jelentősége van a fokozatosságnak, a következetességnek is. Írni, olvasni, beszélni nem tudnak, ám azon kívül majdnem mindenben az élen járnak. Igaz, magas a mérce, nem valamennyi egyed alkalmas a rendőrségi feladatok ellátására. Más egy családi kedvenc, mint egy munkakutya.



- Feltételezhetően itt nem divat a „bratyizás"?



- Még a gyermekeim sem szokták simogatni a kutyáimat, mert összesen hárommal dolgozom együtt. Ez így alakult, ismerik mindegyiket, de nem helyes, ha túlságosan emberi kézhez szoknak a póráz végén lévők. Elég, ha engem elfogadnak feltételek nélkül. A jelenlétemben csak nekem engedelmeskedhetnek, különben már nem működhet jól a kapcsolatunk.



- Egy kóbor macska sem boríthatja fel a tervet?



- A fegyelmezett jószágot vissza lehet parancsolni, tulajdonképpen semmi sem vonhatja el a figyelmét a feladattól. Bűnügyi helyszíneken is rengeteg hatás érheti, de azok jelentős részét ki kell zárni. A gyakorlások során életszerű helyzeteket modellezünk, igyekszünk majdnem mindenre felkészülni. Léteznek jutalomfalatok,bár fontos hangsúlyozni, a mi kutyáink prémiumkategóriájú tápot kapnak. Számos módszer is ismert a kordában tartásra, meg a dicséretre. Oktatás, esetleg játék közben egy kislabda is szerepet kaphat.



- Egy rendőrségi kutya csupán egy embernek fogadhat szót?



- Nem egészen. Ha nem érek rá, más is megetetheti, kitakaríthatja a lakhelyét, elviheti az állatorvoshoz Tessyt, a többi rendőrségi kutyavezető közül. De amikor riasztás van, kimegyünk a terepre, akkor csak egy parancsra hallgathat. Ez azért is hangsúlyos téma, mert nekem kell eldöntenem, meddig terhelhető a társ, mikor kell befejezni a küldetést, visszavonni erőinket. A képességek sem végtelenek, a szagot is el lehet veszíteni. Bár, egy ügyes juhászkutya azt is képes megmutatni, ha a követett személy buszra szállt valahol.



- A leszerelt járőrtársra, öregségére milyen sors vár?



- Alapvetően 9 évig szolgálnak, utána évente lehet felülvizsgálni a további alkalmasságot. Együtt öregszik meg a felettesével, ideális esetben, amikor „nyugdíjba" vonul, akkor a gazdijához költözik. Mert addigra eltéphetetlen kötelék alakul ki közöttük.