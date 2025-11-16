Decemberben változik a menetrend, több buszjárat közlekedik Baranyában

A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban, az utasok többségének azonban a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell majd új indulási és érkezési időket megtanulnia, megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülhetnek az elérhető szolgáltatások - közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.

A változtatások legfőbb célja az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések teljesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, a napi ingázási lehetőségek javítása, mégpedig úgy, hogy a megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet - olvasható a társaság közleményében.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-posztjában hangoztatta: "minden változás célja ugyanaz: gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb legyen a közösségi közlekedés Magyarországon", ugyanakkor a stabilitást is fontosnak tartják.

Hozzátette: az autóbusz-közlekedésben december 14-től a mobilitás szinte alapjoggá válik, minden településről a járásközpontba minden nap legalább három eljutást kell biztosítani.

"A következő évi menetrend tehát ezeket a többlet eljutásokat már tartalmazza, 7,5 millió utas kilométernyi teljesítménnyel közlekedik, ez elsősorban Borsodban, Szabolcsban, Zalában és Baranyában jelent majd több autóbuszt" - mondta.