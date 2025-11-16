Halálos lakástűz Baranyában: idős férfi az áldozat
2025. november 16. vasárnap 09:23
Vasárnap hajnalban kigyulladt egy társasházi lakás egyik szobája Komlón, az Ifjúság úton.
Az első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.
A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat.
Az ingatlanban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett az életét már megmenteni.
A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
