2025. november 16. vasárnap 09:23

Halálos lakástűz Baranyában: idős férfi az áldozat

Vasárnap hajnalban kigyulladt egy társasházi lakás egyik szobája Komlón, az Ifjúság úton.

 

 

Az első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat.

Az ingatlanban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett az életét már megmenteni.

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Képünk illusztráció.

Forrás: Katasztrófavédelem