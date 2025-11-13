Lángokban álló baranyai családi házhoz vágtáztak a tűzoltók

Tűz keletkezett egy lakóházban, Nagykozárban, a Kossuth utcában csütörtökön.

 

A mintegy hetven-nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezete ég.

A pécsi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat.

Forrás: Katasztrófavédelem