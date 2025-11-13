Gyalogosgázolás szemtanúit keresik a pécsi rendőrök
2025. november 13. csütörtök 13:16
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.
Október 30-án 17 óra 11 perckor Pécsett, a Makay István úton található Tesco Áruházhoz bevezető útszakaszon átkelő gyalogost a körforgalomból kihaladó Skoda Octavia személygépkocsi elütötte, majd a gyalogos az úttestre esett.
A balesetben a gyalogos megsérült.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
