Gyalogosgázolás szemtanúit keresik a pécsi rendőrök

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.

Október 30-án 17 óra 11 perckor Pécsett, a Makay István úton található Tesco Áruházhoz bevezető útszakaszon átkelő gyalogost a körforgalomból kihaladó Skoda Octavia személygépkocsi elütötte, majd a gyalogos az úttestre esett.

A balesetben a gyalogos megsérült.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.