Balasetveszélyessé váltak a fák az egyik legszebb baranyai út mentén

A Pécs-Orfű közút mentén húzódó idős, leromlott állapotú erdőállományok már közvetlen balesetveszélyt jelentenek a közlekedők számára. A Mecsekerdő Zrt. ezért komplex erdészeti beavatkozást készít elő, amely egyszerre szolgálja a közlekedésbiztonságot, a természetvédelmi célokat és a hosszú távú erdőmegújítást.

A Pécs és Orfű között húzódó 6604. számú közút nemcsak közlekedési útvonal, hanem egy népszerű turisztikai tengely is, ahol jelentős a gépjármű- és kerékpáros forgalom.

Az út mentén elhelyezkedőerdők azonban az elmúlt években komoly kihívások elé kerültek: a klímaváltozás, a szárazabb időjárás, valamint a koros állományok fokozódó gyengülése miatt több fafaj egészségi állapota elentősen leromlott, stabilitásuk csökkent.

A Mecsekerdő Zrt. részletes műszeres távérzékelési és terepi vizsgálatok alapján 25,5 hektárnyi biztonsági sávot jelölt ki az út mentén. A biztonsági zóna azokat az állományrészeket öleli fel, ahol a fák kora meghaladja a 90 évet, egészségi állapotuk kritikus, és közvetlen veszélyt jelenthetnek a közúti forgalomra.

Az erdészeti beavatkozás céljai:

• a közlekedésbiztonság növelése balesetveszélyes fák eltávolításával,

• a biodiverzitás és a klímaadaptáció erősítése ellenálló fafajokkal, fiatalabb generációkkal

• valamint a hosszú távú, fenntartható erdőkép kialakítása.

A munkálatok 2025. novemberében a legveszélyesebb faegyedek eltávolításával kezdődnek, majd 2026 januárban folytatódnak. A veszélyes fák kitermelése során 6604. számú közutat több alkalommal teljes szélességében lezárják. A lezárások időpontjáról a Mecsekerdő Zrt. és az Útinformtájékoztatást ad.

A Mecsekerdő Zrt. az orfűi utat akár gépjárművel, akár kerékpárral, akár gyalogosan használók figyelmét a balesetveszélyes fák miatti fokozott körültekintésre szeretné felhívni, valamint türelmüket és megértésüket kéri a munkálatokkal járó kényelmetlenségért.