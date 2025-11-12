Balasetveszélyessé váltak a fák az egyik legszebb baranyai út mentén
2025. november 12. szerda 12:46
A Pécs-Orfű közút mentén húzódó idős, leromlott állapotú erdőállományok már közvetlen balesetveszélyt jelentenek a közlekedők számára. A Mecsekerdő Zrt. ezért komplex erdészeti beavatkozást készít elő, amely egyszerre szolgálja a közlekedésbiztonságot, a természetvédelmi célokat és a hosszú távú erdőmegújítást.
A Pécs és Orfű között húzódó 6604. számú közút nemcsak közlekedési útvonal, hanem egy népszerű turisztikai tengely is, ahol jelentős a gépjármű- és kerékpáros forgalom.
Az út mentén elhelyezkedőerdők azonban az elmúlt években komoly kihívások elé kerültek: a klímaváltozás, a szárazabb időjárás, valamint a koros állományok fokozódó gyengülése miatt több fafaj egészségi állapota elentősen leromlott, stabilitásuk csökkent.
A Mecsekerdő Zrt. részletes műszeres távérzékelési és terepi vizsgálatok alapján 25,5 hektárnyi biztonsági sávot jelölt ki az út mentén. A biztonsági zóna azokat az állományrészeket öleli fel, ahol a fák kora meghaladja a 90 évet, egészségi állapotuk kritikus, és közvetlen veszélyt jelenthetnek a közúti forgalomra.
Az erdészeti beavatkozás céljai:
• a közlekedésbiztonság növelése balesetveszélyes fák eltávolításával,
• a biodiverzitás és a klímaadaptáció erősítése ellenálló fafajokkal, fiatalabb generációkkal
• valamint a hosszú távú, fenntartható erdőkép kialakítása.
A munkálatok 2025. novemberében a legveszélyesebb faegyedek eltávolításával kezdődnek, majd 2026 januárban folytatódnak. A veszélyes fák kitermelése során 6604. számú közutat több alkalommal teljes szélességében lezárják. A lezárások időpontjáról a Mecsekerdő Zrt. és az Útinformtájékoztatást ad.
A Mecsekerdő Zrt. az orfűi utat akár gépjárművel, akár kerékpárral, akár gyalogosan használók figyelmét a balesetveszélyes fák miatti fokozott körültekintésre szeretné felhívni, valamint türelmüket és megértésüket kéri a munkálatokkal járó kényelmetlenségért.
Forrás: Mecsekerdő Zrt.
