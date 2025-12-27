Oszlopnak rongyolt egy autós Dunaszekcsőn
2025. december 27. szombat 21:09
Közvilágítási oszlopnak hajtott egy személyautó Dunaszekcsőn, a Kossuth Lajos utca és a Rév utca találkozásánál szombaton este.
A balesethez a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.
A helyszínre várják az áramszolgáltató szakembereit.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Oszlopnak rongyolt egy autós...
- Viharos széllel érkezik meg a...
- Pécsi nyomozók részvételével csaptak...
- Másfél hónapig változik a pécsi IC-k...
- Így ment szakmányban az átverés a...
- Kalandnak sem utolsó: akár az egész...
- Tömegkarambol miatt lezárták a Tüzér...
- A Pécsi Egyházmegyében a...
- Több mint száz új mentőautót...
- A vevők dobták össze egy idős...