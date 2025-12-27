Oszlopnak rongyolt egy autós Dunaszekcsőn

Közvilágítási oszlopnak hajtott egy személyautó Dunaszekcsőn, a Kossuth Lajos utca és a Rév utca találkozásánál szombaton este.

A balesethez a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

A helyszínre várják az áramszolgáltató szakembereit.