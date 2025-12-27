Viharos széllel érkezik meg a hidegebb levegő
2025. december 27. szombat 20:00
Vasárnap felhőátvonulásokra számíthatunk általában többórás napsütéssel, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég, ott éjszakától egy-egy hózápor sem kizárt.
Az északnyugatira forduló szél késő estétől egyre nagyobb területen megerősödik, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +1 fok között alakul, de kiemelten Borsod szélárnyékos részein ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Oszlopnak rongyolt egy autós...
- Viharos széllel érkezik meg a...
- Pécsi nyomozók részvételével csaptak...
- Másfél hónapig változik a pécsi IC-k...
- Így ment szakmányban az átverés a...
- Kalandnak sem utolsó: akár az egész...
- Tömegkarambol miatt lezárták a Tüzér...
- A Pécsi Egyházmegyében a...
- Több mint száz új mentőautót...
- A vevők dobták össze egy idős...