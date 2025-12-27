Viharos széllel érkezik meg a hidegebb levegő

Vasárnap felhőátvonulásokra számíthatunk általában többórás napsütéssel, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég, ott éjszakától egy-egy hózápor sem kizárt.

Az északnyugatira forduló szél késő estétől egyre nagyobb területen megerősödik, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +1 fok között alakul, de kiemelten Borsod szélárnyékos részein ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között alakul.