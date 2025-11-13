Orbán Viktor: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat
2025. november 13. csütörtök 11:49
A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.
"Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat" - fogalmazott a miniszterelnök.
Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy "jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, egy évvel később a következőt és így tovább".
"Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek!" - mondta Orbán Viktor.
MTI
