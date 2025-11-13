Fokozatosan helyreáll a menetrend a pécsi fővonalon

Helyreállították a biztosítóberendezést, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföldön. A menetrend szerinti közlekedés fokozatosan áll helyre, közölte a MÁV.

Budapest-Kelenföld állomáson biztosítóberendezési hiba lassította a közlekedést, emiatt az állomásról induló, valamint oda érkező vonatoknál (győri, székesfehérvári, pusztaszabolcsi vonalak) 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.