Fokozatosan helyreáll a menetrend a pécsi fővonalon
2025. november 13. csütörtök 13:21
Helyreállították a biztosítóberendezést, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföldön. A menetrend szerinti közlekedés fokozatosan áll helyre, közölte a MÁV.
Budapest-Kelenföld állomáson biztosítóberendezési hiba lassította a közlekedést, emiatt az állomásról induló, valamint oda érkező vonatoknál (győri, székesfehérvári, pusztaszabolcsi vonalak) 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
Forrás: MÁV
