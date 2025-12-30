Megerősített járatokkal készül az év végére a MÁV-csoport
2025. december 30. kedd 12:54
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV - közölte a társaság kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint az utasoktól azt kérik, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket, mert ennek figyelembevételével a többletkapacitásokat oda irányítják, ahol szükség van rájuk.
A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban - tették hozzá.
Mint írták, kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjárataik utasforgalmára is: a korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljes körű kiszolgálására.
Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett - fűzték hozzá.
A vonatok december 31-én pénteki, január 1-jén szombati, 2-án és 3-án ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki), 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért azt kérik az utasoktól, hogy még időben tájékozódjanak a menetrendről.
Távolsági, helyközi buszok december 30-án a tanítási szünetes munkanapi, 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben. Január 1-jén munkaszüneti napon, 2-án és 3-án a szabadnapi, 4-én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.
Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik - közölték.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején, ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a Mávinform hírei között.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagyon sokba fájt ez a Pécsett...
- Megerősített járatokkal készül az év...
- Lázár János: 300 magyar település...
- Oszlopott döntött egy autós Mohács...
- Autóról terjedt át a tűz egy házra...
- Különleges meteorraj érkezik január...
- Baranyában is támadnak a kullancsok -...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy...
- A NAV nevével visszaélve támadnak...
- Tömegkarambol miatt lezárták a Tüzér...