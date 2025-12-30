Nagyon sokba fájt ez a Pécsett készült fotó egy autósnak

Pécs belterületén 50 km/h helyett 124 km/h sebességgel haladt a képen látható autó, mikor megörökítette a traffipax.

A mutatványt 312.000 Ft közigazgatási bírsággal és 8 büntető ponttal „jutalmazta". a rendőrség.