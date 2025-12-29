Nemzetközi sajtótájékoztatóval nyitja az évet Orbán Viktor

2025. december 29. hétfő 13:26

Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órakor. A hírt a kormányfő a Facebook oldalán tette közzé hétfőn.


 


"Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató 2026. január 5. 11:00. Kérdés nem marad válasz nélkül" - közölte a miniszterelnök.

 


 

MTI