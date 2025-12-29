Hat határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. december 29. hétfő 08:03
Hat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton két-két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 49 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza.
A megelőző héten - december 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 30 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében hét határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
