Borús éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken

A vastagabb, összefüggőbb felhőzet holnap napközben kelet felé helyeződik, mögötte felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, a csapadék délutánra mindenhol megszűnik.

A délies szél ma olykor megélénkül, majd estétől északnyugatira fordul a légáramlás, amelyet pénteken élénk, helyenként már erős lökések is kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb idő az északkeleti csücsökben lehet.