Borús éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken
2026. február 12. csütörtök 19:30
A vastagabb, összefüggőbb felhőzet holnap napközben kelet felé helyeződik, mögötte felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, a csapadék délutánra mindenhol megszűnik.
A délies szél ma olykor megélénkül, majd estétől északnyugatira fordul a légáramlás, amelyet pénteken élénk, helyenként már erős lökések is kísérhetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb idő az északkeleti csücsökben lehet.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megtalálhatták a Pécsről eltűnt 12...
- Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a...
- Ez nagyon komoly: nem szavazta meg a...
- Borús éj után egy kis napsütésre is...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Érkeznek a nyugdíjak, munkában a...
- Soron kívüli munkaként kátyúznak az...
- Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a...
- Nem csitul a járvány, rengetegen...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...