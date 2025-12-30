Téli hideggel, hózáporokkal búcsúzik az esztendő

Éjszaka újabb felhősödésből ismét kialakulhatnak hózáporok.

Szerdán a napos időt követően vastagabb felhőzet húzódik fölénk, ekkor is előfordulhatnak hózáporok, kisebb havazás.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -10 fok alá is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -2 és +3 fok között várható.