Mit érdemel az a pécsi bűnös, aki üvegvisszaváltással csalt?

A Pécsi Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki vissza nem váltható üvegeken hamis vonalkódot elhelyezve jogosulatlanul akart jutni betétdíjhoz.



A vádirat szerint a férfi 2025. július elején elhatározta, hogy vissza nem váltható üvegekre olyan hamis vonalkódot tartalmazó címkét ragaszt, mely vonalkód segítségével az üvegeket az üvegvisszaváltó automatánál be tudja váltani, majd az automata által kiadott nyugtával a betéti díjat jogosulatlanul felveszi.



Ennek érdekében egy vonalkód készítő program segítségével hamis vonalkódokat

szerkesztett, majd azokat kinyomtatva ráragasztotta vissza nem váltható üvegekre.



Ezt követően a férfi 2025. július közepén Pécsett egy áruházban elhelyezett üvegvisszaváltó automatába dobta ezen üvegeket, melyért utalványt kapott.



Az áruház alkalmazottai azonban a férfit tetten érték, így kár nem keletkezett.



Az elkövető cselekménye az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

bűntettének a megállapítására alkalmas.