Árokba csapódott egy autó, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert

Árokba csapódott egy személyautó Kozármislenyben, a Viola utcában, a Vadvirág utca közelében csütörtökön délután.

Egy ember nem tudott kiszállni a járműből.

Őt a mentőkkel közösen emelték ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók.

Az egységek áramtalanították a gépkocsit.