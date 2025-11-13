Árokba csapódott egy autó, a tűzoltók szabadítottak ki egy embert
2025. november 13. csütörtök 14:50
Árokba csapódott egy személyautó Kozármislenyben, a Viola utcában, a Vadvirág utca közelében csütörtökön délután.
Egy ember nem tudott kiszállni a járműből.
Őt a mentőkkel közösen emelték ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók.
Az egységek áramtalanították a gépkocsit.
Forrás: Katasztrófavédelem
