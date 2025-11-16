TCR World Tour: Michelisz Norbert a nyolcadik helyen zárta a sorozatot

Joshua Buchan aratott győzelmet a TCR World Tour makaói záró versenyhétvégéjének második futamán. A végig védekezésre kényszerülő ausztrál mögött Ma Csing-hua és Thed Björk látta meg a kockás zászlót, míg Michelisz Norbert a nyolcadik helyen végzett.

Az első futamot már az első kör végén feladni kényszerülő Michelisz Norbert a hetedik helyről vágott neki a 10 körös viadalnak.

Buchan remek rajtot vett, és sikerült megtartania a vezetést, míg mögötte Ma vesztett két pozíciót annak ellenére, hogy látszólag jól rugaszkodott el. Először a csapattársa, Urrutia előzte meg őt, később Azcona indított sikeres offenzívát ellene a San Francisco-kanyarba menet a belső íven, míg Michelisz két helyet bukott.

Buchanra a teljes futam során óriási nyomás nehezedett, ám végig ellenállt, és végül kevesebb mint fél másodperccel szelte át a célvonalat közvetlen üldözője, Ma előtt. Harmadikként Björk látta meg a kockás zászlót, míg az első ötös sorát Montenegro és Guerrieri zárta.

Michelisz 290 ponttal a nyolcadik helyen végzett.

"Beleadtam mindent, de a rajtom nem volt valami jó, mindjárt veszítettem két pozíciót. Utána nyomtam neki, ami a csövön kifér, de Ehrlacher nagyon gyors volt előttem, úgyhogy nem igazán tudtam olyan pozícióba kerülni, hogy támadhassam"

- értékelt a közösségi oldalán Michelisz.

Hozzátette: sajnálja, hogy nem tudta dobogós helyezéssel zárni az évet, pedig nagyon szerette volna, és a makaói pályát is nagyon kedveli.

"Egy kicsit olyan volt ez a hétvége, mint az egész évem, de összességében boldog vagyok. Sokat fejlődtünk az autóval a hétvége során, és látom a pozitívumokat is" - magyarázta.

A bajnokság végeredménye:

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 484 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 460 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 385 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 334 pont

5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 304 pont

...

8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 290 pont