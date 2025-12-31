Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot, hogy kimaradjunk az európai háborúból

A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból - erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.

"26-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből" - fogalmazott.

Hangsúlyozta: most egy másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek ki akarják jelölni azt az utat, ahol a leginkább biztonságban érzik a jövőjüket.

"Én mindig optimista voltam, most is az vagyok" - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy világosan kell beszélni az ország előtt álló lehetőségekről, egy világos célra kell mandátumot kérni.

"Mi ezt tesszük. Tudjuk, hogy mire kérünk mandátumot, tudjuk, hogy mire kérjük a szavazatokat, és tudjuk, hogy mit akarunk az így megkapott hatalommal, erővel kezdeni" - szögezte le.

Rögzítette: 2026-ban arról kell dönteni, hogy Magyarország csatlakozik-e a háborút akaró európai úgynevezett hajlandók szövetségéhez, vagy kimarad a háborúból.

Hozzátette: ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, lehet békegazdaságunk.

A másik útvonal pedig a hadigazdaság - hangsúlyozta. Ez - folytatta -, azt jelenti, hogy "belépünk a háborúba, átszervezik a magyar gazdaságot hadigazdaságra, a magyarok pénzét el fogják vinni Brüsszelbe, onnan pedig el fogják vinni Ukrajnába, mert a háborúhoz pénz kell, és akkor Magyarországon elszegényedés következik be".

Hangsúlyozta: a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.

A miniszterelnök azt mondta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött kell meghozni, mert ha "partizán döntések", egyedi döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, az elvezethet oda, hogy a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fogott ki, és akkor rossz döntés születik, aminek messze ható következményei lesznek.

"Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke" - tette hozzá.

Arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz "nehezen mozdul, mint az anyahajó", és lehet, hogy inkább egy drón kellene, a kormányfő úgy reagált: ezt nem tudják, "a piacon a drónok jól futnak", ő azonban nem szereti az ilyen kockázatos kalandokat.

"Én azt szeretem, hogyha világos az a három-négy érték, amin áll egy ország politikája" - fejtette ki, hangsúlyozva, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk, ami szintén eltér attól, ami Brüsszelben tapasztalható.

Értékelése szerint ezen a két pilléren "áll a magyar élet", ezeket nem lehet föladni, "ezeket nem váltják ki drónok".

Itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van - hangsúlyozta, jelezve, hogy ezeket a politikai tételeket "semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani".

Arra a kérdésre, hogy mennyire önreflexív a Fidesz a vezetése, illetve hogyan lehetne kezelni a pártban megjelenő haszonelvű és érdekközpontú "társutasokat", Orbán Viktor azt válaszolta: remélik, hogy akik elmennek a pártból, azok a rossz tulajdonságokat is magukkal viszik. Hozzátette: az a jó, hogyha az alkotni akaró karakterek vannak többségben és a potyautasok vannak kevesebben. Megjegyezte: olyan buszt még nem látott, "ahol egy-két bliccelő ne lenne", de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe.

Kiemelte azt is: az önreflexió karakterkérdés, nem politikai, ideológiai, párt, vagy kormányzati kérdés. Szerinte ebből a szempontból a magyar kormány jól áll, a kabinetet önreflexív emberek alkotják, mindenki elfogadja azt, hogy az "eklézsiát folyamatosan meg kell reformálni", mindig van valami, amit lehet jobban csinálni.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter megjelenése és berobbanása a politikai életbe okozott némi meglepetést, bénultságot a Fideszben, Orbán Viktor azt mondta: bénultságot nem tapasztalt.

Hangsúlyozta: egy kormányzó pártnak dolgoznia kell, az ellenzéki pártokkal folytatott párbajok, csörték másodlagosak, és kárára lenne az országnak, ha a kormánytól azt várnák, hogy kormányzás helyett kampányoljon.

Mindennek megvan a maga ideje, a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzó párt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon - szögezte le.