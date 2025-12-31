Hideggel és havazással köszönt be az új esztendő

Éjjel a középső, hajnaltól pedig a keleti tájakon is elszórtan valószínű havazás, hózápor. Reggelig általában vékony, lepel-2 cm-es hóréteg jöhet össze, de a Dunántúli-középhegységben több is eshet.

Délnyugaton azonban nem várható csapadék.

Az újév első napjának reggelén még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű.

Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek.

Ma az északnyugati szél még többfelé lesz erős, de estére átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka közepétől már a délnyugati szél lesz élénk, holnap délutántól nem egy helyen erős is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között valószínű, ez a késő esti órákban állhat be, de az eleinte kevésbé felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Hajnalra általában néhány fokot enyhül az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 0 és +6 fok között alakul.