Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan a NAV baranyai ellenőrei!
2025. augusztus 31. vasárnap 15:29
A NAV baranyai munkatársai szeptember 1. és 7. között kedden Siklóson az ital- és dohányboltokat, szerdán Bicsérden, Bodán és Szabadszentkirályon a vegyesboltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
