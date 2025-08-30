Vasárnap is számíthatunk záporokra, zivatarokra
2025. augusztus 30. szombat 19:30
Éjjel, illetve vasárnap is nagyrészt felhős időre számíthatunk, majd délután - főként nyugaton - már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet.
Délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar felhőszakadással. Estig keleten kisebb a csapadék esélye.
Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, majd délután egyre inkább a Dunától keletre képződnek záporok, zivatarok.
Hajnaltól a Dunántúlon megélénkül, és vasárnap napközben több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél. Keletebbre inkább csak a zivatarokat kísérhetik erős, ma még viharos lökések is.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megegyeztek, nem lépnek szrtájkba...
- Vasárnap is számíthatunk záporokra,...
- Véget ért a magyar rendőrök...
- Szentmisével egészül ki a térdeplő...
- További zivatarok, jégeső csaphat le...
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Felszállásra felkészülni: jövő héttől...
- Akinek a kedvessége az erőssége: a...
- Hétfőtől olcsóbbak az online vásárolt...
- A rendszerváltás óta a legnagyobb...