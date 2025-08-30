Vasárnap is számíthatunk záporokra, zivatarokra

Éjjel, illetve vasárnap is nagyrészt felhős időre számíthatunk, majd délután - főként nyugaton - már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet.

Délnyugat felől egyre többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar felhőszakadással. Estig keleten kisebb a csapadék esélye.

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, majd délután egyre inkább a Dunától keletre képződnek záporok, zivatarok.

Hajnaltól a Dunántúlon megélénkül, és vasárnap napközben több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél. Keletebbre inkább csak a zivatarokat kísérhetik erős, ma még viharos lökések is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között valószínű.