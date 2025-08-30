Megegyeztek, nem lépnek szrtájkba vasárnaptól a pécsi buszsofőrök

Kompromisszumos megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között, közölte a Tüke Busz. A cég egy tanmesével igyekezett megmagyarázni, mivel is jár majd az egyezség.

Azt írták, "a Tüke Busz Zrt. vezetése és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között kompromisszumos megállapodás született a dolgozók idei második évközi béremelésével kapcsolatban. A megállapodás értelmében a munkavállalók 2025. július 1-től visszamenőlegesen megkapják a kért alapbér/alapórabér tekintetekében a 3,5%-os béremelést.



A Tüke Busz világossá tette a tárgyalások során, hogy a városvezetés nem tartja irreálisnak a szakszervezetek követelését, ugyanakkor a várost sújtó elvonások miatt minden erővel azon dolgoznak, hogy a meglévő szolgáltatási színvonalat és az önkormányzati béreket biztosítani tudják. Több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.



A helyzet megértéséhez talán egy egyszerű példa a mindennapokból is segít: ha valaki egy kétszobás lakásban él, és a fűtés költségei jelentősen megnőnek, miközben nincs több pénze, akkor kénytelen legalább az egyik helyiségben lejjebb csavarni a fűtést, hogy a másikban meleg maradhasson. Ehhez hasonlóan kellett most a városnak is bizonyos szolgáltatási igényekről lemondania, hogy a dolgozók bérigényeit biztosítani tudjuk.



A vállalat vezetése minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a bérmegállapodás létrejöjjön. Mindvégig a legemberségesebb megoldásra törekedtünk, amely a lehető legkevesebb járulékos veszteséggel jár. A most megkötött kompromisszumos megállapodás ugyan nem az, amelyet a Tüke Busz Zrt. eredetileg célul tűzött ki, és amellyel teljes mértékben elégedettek lehetnénk, de a körülmények között ez jelentette a leginkább vállalható megoldást.



A vállalat saját keretein belül tesz eleget a megállapodásban foglaltaknak, és elindítja a teljesítéshez szükséges költségcsökkentő intézkedéseket. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk a megállapodásnak köszönhetően elmarad, így az időközben meghirdetett sztrájkmenetrend okafogyottá vált, azt kérjük az utazóközönségtől, hogy hagyják figyelmen kívül.



A Tüke Busz Zrt. vezetése bízik abban, hogy a megállapodás révén hosszú távon is biztosítani tudja a stabil, kiszámítható működést és a munkavállalók megbecsülését, miközben a pécsiek számára továbbra is fenntartható közösségi közlekedést nyújtanak".

