Durván drágul a parkolás Pécsett, a buszjegyekért is többet kell fizetni

A közgyűlés döntése értelmében október elsejétől a 1-es zónában négyszáz forint helyett hatszáz forintot kell fizetni a parkolásért egy órára, a buszjegy ára pedig ötszáz forintra emelkedik.

A parkolási díjak esetében a baloldali többség által megszavazott előterjesztés lényege szerint az áremelést az indokolja, hogy a parkolási rendszer üzemeltetését nem fedezik a bevételek - magyarán, többe kerül, mint amennyi pénz befolyik a kasszába.

Ezért az 1-es zónában 400-ról 600-ra, a 2-esben 200-ról 320 forintra emelkedne a parkolási díj óránként.

Emelkedik a második autóra megvásárolt parkoló bérletek ára is.

A védett övezetben 8 400 forint helyett tizenkétezret, az 1-es zónában 6600 helyett tízezret a 2-es zónában pedig 3800 helyett ötezer forintot kell majd fizetni.

Ugyanakkor rövidebb fizetős időszakot vezetnek be az 1. zónában, ahol este 19 óra helyett már 18 órától ingyenes lesz a parkolás.

Ezek mellett a pécsi lakosok ingyen parkolhatnak az egészségügyi intézményeknél a kezelések idején, a Városi Parkolókártya segítségével.



A buszozás szintén drágul.

A jegy ára 500 forintra emelkedik, ha a buszon vesszük meg, akkor hatszáz forintot kell fizetni érte.

A teljes árú bérlet 7300 helyett 7600, a diák és nyugdíjas bérlet 3900-ról 4100-ra emelkedik.