Hétfőtől olcsóbbak az online vásárolt sztrádamatricák
2025. augusztus 30. szombat 10:16
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.
Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, "szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".
Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.
"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.
Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.
MTI
