2025. augusztus 30. szombat 11:38

További zivatarok, jégeső csaphat le Baranyára

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szombaton Baranyában is- derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

 

 

 

A veszélyjelzés szerint Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is-

Emellett felhőszakadás is kialakulhat  Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.


 


 

 

 

MTI