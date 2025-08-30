További zivatarok, jégeső csaphat le Baranyára

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szombaton Baranyában is- derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

A veszélyjelzés szerint Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is-



Emellett felhőszakadás is kialakulhat Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.