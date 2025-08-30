További zivatarok, jégeső csaphat le Baranyára
2025. augusztus 30. szombat 11:38
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szombaton Baranyában is- derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.
A veszélyjelzés szerint Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is-
Emellett felhőszakadás is kialakulhat Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.
MTI
