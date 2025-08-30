Véget ért a magyar rendőrök szolgálata az Adriánál
2025. augusztus 30. szombat 17:20
A Zadar és Pula környékén nyaralók számára éjjel-nappal elérhetőek voltak a szolgálatot ellátó magyar rendőrök.
A magyar rendőrök július 1-je és augusztus 29-e között segítették horvát kollégáik munkáját a tengerpart idegenforgalmi szempontból frekventált övezeteiben.
A közös járőrszolgálat során a magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, leginkább a strandok környékén, valamint az utazók által látogatott helyeken voltak jelen. A rendőrök jellemzően a turisták részére adtak tájékoztatást, szükség esetén útba igazították a nyaralókat.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megegyeztek, nem lépnek szrtájkba...
- Vasárnap is számíthatunk záporokra,...
- Véget ért a magyar rendőrök...
- Szentmisével egészül ki a térdeplő...
- További zivatarok, jégeső csaphat le...
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Felszállásra felkészülni: jövő héttől...
- Akinek a kedvessége az erőssége: a...
- Hétfőtől olcsóbbak az online vásárolt...
- A rendszerváltás óta a legnagyobb...