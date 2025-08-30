Véget ért a magyar rendőrök szolgálata az Adriánál

2025. augusztus 30. szombat 17:20

Véget ért a magyar rendőrök szolgálata az Adriánál

A Zadar és Pula környékén nyaralók számára éjjel-nappal elérhetőek voltak a szolgálatot ellátó magyar rendőrök.

 

 

 

 

A magyar rendőrök július 1-je és augusztus 29-e között segítették horvát kollégáik munkáját a tengerpart idegenforgalmi szempontból frekventált övezeteiben.

A közös járőrszolgálat során a magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, leginkább a strandok környékén, valamint az utazók által látogatott helyeken voltak jelen. A rendőrök jellemzően a turisták részére adtak tájékoztatást, szükség esetén útba igazították a nyaralókat.

 

 

 


 

Forrás: police.hu