2025. augusztus 29. péntek 08:23

Véget ér az éjszakai horgászat a népszerű baranyai tavon

A Kovácsszénájai tavon lassan a végéhez közeledik az éjszakai horgászatok ideje, közölte a Horgász Egyesületek Baranyai Szövetsége.

 

 

Ebben az évben az utolsó hétvége, amikor még lehetőség van éjjel is horgászni, az augusztus 29 és 30. (péntek, szombat) napok napnyugtától-napkeltéig tartó időszaka.

 

Ezt követően már csak napkeltétől napnyugtáig, tehát nappal lehet horgászni a tavon.

 

Forrás: HEBMESZ