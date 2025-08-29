Véget ér az éjszakai horgászat a népszerű baranyai tavon
2025. augusztus 29. péntek 08:23
A Kovácsszénájai tavon lassan a végéhez közeledik az éjszakai horgászatok ideje, közölte a Horgász Egyesületek Baranyai Szövetsége.
Ebben az évben az utolsó hétvége, amikor még lehetőség van éjjel is horgászni, az augusztus 29 és 30. (péntek, szombat) napok napnyugtától-napkeltéig tartó időszaka.
Ezt követően már csak napkeltétől napnyugtáig, tehát nappal lehet horgászni a tavon.
Forrás: HEBMESZ
