Az utolsó pillanatban tárgyalni hívják a sztrájkra készülő pécsi buszsofőrök képviselőit

A Tüke Busz Zrt. vezetése továbbra is partner abban, hogy a rendelkezésre álló keretek között megtalálják a megoldást a munkavállalók idei második évközi béremelési követelésére. A munkáltató célja, hogy elkerülhető legyen a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet által augusztus 31-től bejelentett határozatlan idejű sztrájk, közölte a Tüke Busz.

Azt írták, hogy "a város önkormányzata az év elején már mintegy 200 millió forint támogatást biztosított a társaság részére, amely 6%-os béremelést tett lehetővé. A városvezetés tájékoztatása alapján a mostani újabb, 3,5%-os igény teljesítésére azonban a város költségvetésében nincs további szabad forrás. Ennek oka egyrészt a gazdasági növekedés elmaradása a várttól, másrészt a közelmúltban elfogadott jogszabályi változások (pl. a Versenyképes Járások Programja), amelyek tovább csökkentették Pécs szabadon felhasználható iparűzési adóbevételeit.

Mindezek mellett a folyamatosan növekvő állami elvonások is jelentős terhet rónak a város költségvetésére.



A Tüke Busz Zrt. a városvezetés felkérésére részletes számításokat készített arról, milyen feltételek mellett lenne megvalósítható a követelés. A vizsgálatok során a társaság több forgatókönyvet is kidolgozott, figyelembe véve a városvezetés által kért több, kompromisszumos javaslat bevezetési lehetőséget is (július 1-től vagy október 1-től).

Kompromisszumos béremelési javaslatok összegzése:

a) Alapbéremelés 3,5 %-kal - 2025. július 1. napjától, pénzügyi fedezet alapja az éves szintű 230 000 km személyszállítási szolgáltatás kibocsátás csökkentés, 16 fő létszámleépítés mellett,



b) Cafeteria - havi kifizetésben, 3,5 %-os alapbéremeléssel egyenértékű béren kívüli juttatás formájában - 2025. július 1. napjától, pénzügyi fedezet alapja az éves szintű 230 000 km személyszállítási szolgáltatás kibocsátás csökkentés, 14 fő létszámleépítés mellett,



c) Alapbéremelés 3,5 %-kal - 2025. október 1. napjától, pénzügyi fedezet alapja az éves szintű 77 000 km személyszállítási szolgáltatás kibocsátás csökkentés, 8 fő létszámleépítés mellett,



d) Cafeteria - havi kifizetésben, 3,5 %-os alapbéremeléssel egyenértékű béren kívüli juttatás formájában - 2025. október 1. napjától, pénzügyi fedezet alapja az éves szintű 77 000 km személyszállítási szolgáltatás kibocsátás csökkentés, 7 fő létszámleépítés mellett.

A számítások kiterjedtek a bérköltségekre, a járatok üzemeltetésére, valamint az esetleges megtakarításokra is. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Tüke Busz Zrt. az idei évben már több költségcsökkentési intézkedést is bevezetett a működés hatékonyabbá tétele érdekében. Ezeken túl a vizsgált forgatókönyvek mindegyike járatritkítással vagy létszámleépítéssel jár.

Alternatív lehetőségként a követelés cafeteria-juttatás formájában történő teljesítésére is készült számítás, amely mérsékelt költségcsökkentő hatással bír a munkáltatói járulékok terén, vagyis csökkentené a negatív hatásokat.



A Társaság Skutnik Tibor vezérigazgató meghívására 2025. augusztus 29-én, pénteken 9:00 órakor újabb bértárgyalást kezdeményez a szakszervezetek képviselőivel a cég székhelyén. A megbeszélés célja, hogy a felek közösen áttekintsék azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek révén a dolgozók igényei részben vagy egészben teljesíthetők, ugyanakkor a pécsi közösségi közlekedés működőképessége is megőrizhető.



A Társaság vezetése hangsúlyozza: céljuk az, hogy közösen találjanak olyan megoldást, amely kifejezi a munkavállalók megbecsülését, biztosítja a pécsi utazóközönség számára a közösségi közlekedés fenntartható működését és tiszteletben tartja az önkormányzat teherviselő képességét."